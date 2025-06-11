В крупнейшем городе Калифорнии могут ввести комендантский час

В центре города Лос-Анджелеса, являющегося крупнейшим городом в американском штате Калифорния, могут ввести комендантский час. Это может произойти в рамках принятия более жестких мер по отношении к демонстрантам, заявила мэр города Карен Басс.
«Мы рассматриваем возможность ввести комендантский час, мы рассматриваем возможность принять более жесткие меры в случае продолжения насилия», — цитирует ее слова агентство Associated Press.
В то же время глава города указала, что окончательное решение по факту введения в Лос-Анджелесе комендантского часа власти пока не приняли.
Также Басс отметила, что не видит необходимости вводить комендантский час на всей территории города. Скорее всего, если его введут, то он будет действовать только в охваченных демонстрациями и беспорядками районах мегаполиса.
В Лос-Анджелесе несколько дней продолжаются беспорядки против задержания нелегальных мигрантов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он не вмешался в ситуацию, то Лос-Анджелес бы уже сгорел дотла.