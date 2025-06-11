На Воронежскую область совершен налет беспилотников

Силы противовоздушной обороны уничтожили более пяти беспилотников в одном из районов Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Дежурные силы ПВО в одном из районов Воронежской области зафиксировали и ликвидировали свыше пяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, на земле нет ни пострадавших, ни разрушений», — отметил он.
Губернатор добавил, что режим угрозы атак беспилотников остается в силе.
Также в Калуге и Саратове в целях безопасности приостановлено воздушное сообщение.