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На Воронежскую область совершен налет беспилотников

Силы противовоздушной обороны уничтожили более пяти беспилотников в одном из районов Воронежской области.

Силы противовоздушной обороны уничтожили более пяти беспилотников в одном из районов Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурные силы ПВО в одном из районов Воронежской области зафиксировали и ликвидировали свыше пяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, на земле нет ни пострадавших, ни разрушений», — отметил он.

Губернатор добавил, что режим угрозы атак беспилотников остается в силе.

Также в Калуге и Саратове в целях безопасности приостановлено воздушное сообщение.