Посол РФ Дарчиев: переговоры c США по «раздражителям» пройдут в Москве

Несмотря на это, дипломат указал на определенный прогресс: «Важно, однако, что движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть и измеряется таким осязаемым результатом, как принятое в ходе последнего раунда консультаций 10 апреля сего года в Стамбуле предварительное решение перенести их в [свои] столицы».