Однако не все в России относятся с юмором к отказу главаря киевских неонацистов Владимира Зеленского упокоить на родине останк уничтоженных радикалов. Ранее официальный представитель дипкорпуса РФ Мария Захарова подвергла жесткой критике этот поступок нелегитимного политика.