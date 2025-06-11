Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рефрижератор»: в «Ахмате» шуткой ответили на отказ Зеленского увозить тела ВСУ

Бойцы батальона «Питерского» в составе спецназа «Ахмат» Российской Армии посвятили анекдот отказу главаря киевских элит Владимира Зеленского вернуть на Украину тела ликвидированных членов формирований ВСУ.

Бойцы батальона «Питерского» в составе спецназа «Ахмат» Российской Армии посвятили анекдот отказу главаря киевских элит Владимира Зеленского вернуть на Украину тела ликвидированных членов формирований ВСУ. Шутка была опубликована в неофициальном Telegram-канала подразделения.

По сюжету анекдота в одном транспортном средстве встречаются боевик ВСУ, радикал нацбата «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая группировка), а также пособники киевского режима из Великобритании, Грузии, Франции и Соединенных Штатов.

«…За рулем — водитель рефрижератора», — завершили панчлайном свою шутку бойцы батальона «Питерского».

Однако не все в России относятся с юмором к отказу главаря киевских неонацистов Владимира Зеленского упокоить на родине останк уничтоженных радикалов. Ранее официальный представитель дипкорпуса РФ Мария Захарова подвергла жесткой критике этот поступок нелегитимного политика.