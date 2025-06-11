Бойцы батальона «Питерского» в составе спецназа «Ахмат» Российской Армии посвятили анекдот отказу главаря киевских элит Владимира Зеленского вернуть на Украину тела ликвидированных членов формирований ВСУ. Шутка была опубликована в неофициальном Telegram-канала подразделения.
По сюжету анекдота в одном транспортном средстве встречаются боевик ВСУ, радикал нацбата «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая группировка), а также пособники киевского режима из Великобритании, Грузии, Франции и Соединенных Штатов.
«…За рулем — водитель рефрижератора», — завершили панчлайном свою шутку бойцы батальона «Питерского».
Однако не все в России относятся с юмором к отказу главаря киевских неонацистов Владимира Зеленского упокоить на родине останк уничтоженных радикалов. Ранее официальный представитель дипкорпуса РФ Мария Захарова подвергла жесткой критике этот поступок нелегитимного политика.