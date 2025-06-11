В Лос-Анджелесе ввели комендантский час на фоне продолжающихся протестов

Протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелесе начались 6 июня. Они сопровождались поджогами автомобилей и столкновениями с полицией. После решения господина Трампа отправить бойцов Нацгвардии в Калифорнию губернатор штата Гэвин Ньюсом сообщил, что подает в суд на президента, и назвал его поступок первым шагом к авторитаризму. Дональд Трамп в ответ заявил, что поддержал бы арест губернатора, и назвал его ответственным за беспорядки.