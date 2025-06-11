Александр Соловьев назначен новым главой полиции Красноярского края

Александр Соловьев, 49 лет, родом из Волгограда, начал свою карьеру в правоохранительных органах в 1995 году. На протяжении своей службы он занимал руководящие должности в МВД Волгоградской области, а также возглавлял МВД Республики Алтай и работал первым заместителем начальника Главного управления оперативного реагирования МВД России.