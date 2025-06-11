Александр Соловьев назначен новым главой полиции Красноярского края

Главное управление МВД России по Красноярскому краю возглавит Александр Соловьев, ранее занимавший пост министра внутренних дел Республики Алтай.
Как сообщает ведомство, представление нового начальника личному составу краевой полиции состоится завтра, 11 июня.
Александр Соловьев, 49 лет, родом из Волгограда, начал свою карьеру в правоохранительных органах в 1995 году. На протяжении своей службы он занимал руководящие должности в МВД Волгоградской области, а также возглавлял МВД Республики Алтай и работал первым заместителем начальника Главного управления оперативного реагирования МВД России.
Напомним, что в конце апреля текущего года пост начальника регионального главка МВД России покинул Александр Речицкий, который проработал на этой должности в течение восьми лет.
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