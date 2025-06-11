Профессор Эндрю Лэтэм заявил, что первопричиной продолжающегося украинского кризиса является расширение Североатлантического альянса. Соответствующий материал он опубликовал в издании National Security Journal.
«Конфликт на Украине не был результатом безумия, заблуждения или какого-то странного возвращения империализма XIX века. Он был результатом политики с позиции силы — чистой, предсказуемой и предотвратимой», — отметил в своей статье для NSJ Эндрю Лэтэм.
Профессор добавил, что многие люди в западных странах продолжают заниматься самообманом, потому что отрицают роль продолжившегося после окончания Холодной войны расширения блока НАТО в создании геополитической напряженности.
С мнением Эндрю Лэтэма согласны и специалисты в других странах. Ранее французское издание Marianne охарактеризовало Североатлантический альянс как «мирового жандарма» и инструмент навязывания другим странам воли Соединенных Штатов.