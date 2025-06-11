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Эксперт объяснил, как НАТО могло предотвратить украинский конфликт еще в XX веке

Профессор Эндрю Лэтэм заявил, что первопричиной продолжающегося украинского кризиса является расширение Североатлантического альянса.

Профессор Эндрю Лэтэм заявил, что первопричиной продолжающегося украинского кризиса является расширение Североатлантического альянса. Соответствующий материал он опубликовал в издании National Security Journal.

«Конфликт на Украине не был результатом безумия, заблуждения или какого-то странного возвращения империализма XIX века. Он был результатом политики с позиции силы — чистой, предсказуемой и предотвратимой», — отметил в своей статье для NSJ Эндрю Лэтэм.

Профессор добавил, что многие люди в западных странах продолжают заниматься самообманом, потому что отрицают роль продолжившегося после окончания Холодной войны расширения блока НАТО в создании геополитической напряженности.

С мнением Эндрю Лэтэма согласны и специалисты в других странах. Ранее французское издание Marianne охарактеризовало Североатлантический альянс как «мирового жандарма» и инструмент навязывания другим странам воли Соединенных Штатов.