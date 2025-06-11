В ряде районов охваченного беспорядками Лос-Анджелеса ввели комендантский час

В городе Лос-Анджелесе (штат Калифорния) введен комендантский час. Он будет действовать в некоторых районах центральной части мегаполиса, которые охвачены беспорядками, сообщали мэр города Карен Басс.
«Я ввела комендантский час, который начнется сегодня в 8 вечера (6:00 среды по московскому времени) в центре Лос-Анджелесе, чтобы остановить плохих акторов, которые пользуются хаотичной эскалацией президента», — заявила она.
Басс попросила всех, кто не живет и не работает в центре Лос-Анджелесе, избегать этих районов. Полиция будет арестовывать людей, нарушающих комендантский час.
Также Басс сообщила, что комендантский час в центре Лос-Анджелеса могут продлить на последующие дни.
Отметим, что беспорядки в Лос-Анджелесе вспыхнули несколько дней назад после задержаний нелегальных мигрантов. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что если бы не он, то Лос-Анджелес бы уже сгорел дотла.
Пушков ранее объяснил, к чему могут привести погромы в Калифорнии.