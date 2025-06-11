В Венгрии высмеяли новый пакет санкций ЕС против России

Ранее стало известно, что в рамках нового пакета санкций против России ЕС планирует предложить запрет на использование газопровода «Северный поток». В числе рассматриваемых инициатив — уменьшение установленного предельного уровня цены на российскую нефть с нынешних 60 до 45 долларов за баррель. Помимо этого, предлагается ввести запрет на эксплуатацию российской энергетической инфраструктуры, включая оба газопровода «Северный поток».