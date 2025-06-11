В Венгрии высмеяли новый пакет санкций ЕС против России

Санкции ЕС против РФ не имеют смысла, считает венгерский аналитик.
Действия стран Евросоюза (ЕС), направленные на оказание давления на Россию с помощью санкций, не приводят к желаемым результатам и не имеют смысла. Об этом сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсетях.
«Ну вот. В 18-й раз бьемся головой о кирпичную стену. Это Европа», — написал Кошкович в соцсети X. Таким образом аналитик отреагировал на публикацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 18-м пакете санкций против России. Его планируют обнародовать во вторник, 11 июня.
Ранее стало известно, что в рамках нового пакета санкций против России ЕС планирует предложить запрет на использование газопровода «Северный поток». В числе рассматриваемых инициатив — уменьшение установленного предельного уровня цены на российскую нефть с нынешних 60 до 45 долларов за баррель. Помимо этого, предлагается ввести запрет на эксплуатацию российской энергетической инфраструктуры, включая оба газопровода «Северный поток».