Поздравление Игоря Кобзева с Днем России

Мы твердо знаем: нам есть что беречь, что передать будущим поколениям и чем гордиться. Наша уверенность опирается на надежное основание — фундамент, заложенный предками. Могущество России по завету Михаила Ломоносова прирастало Сибирью, а Сибирь крепла и развивалась в ответ. Новые поколения сибиряков побеждали все трудности и преграды, созидали и умножали величие Отечества. Нам завещано продолжать дело первопроходцев: строить самостоятельную и свободную, сильную и процветающую страну.