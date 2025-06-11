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Поздравление Игоря Кобзева с Днем России

Уважаемые жители Иркутской области! Искренне поздравляю вас с праздником нашей родной страны — с Днем России!

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Мы твердо знаем: нам есть что беречь, что передать будущим поколениям и чем гордиться. Наша уверенность опирается на надежное основание — фундамент, заложенный предками. Могущество России по завету Михаила Ломоносова прирастало Сибирью, а Сибирь крепла и развивалась в ответ. Новые поколения сибиряков побеждали все трудности и преграды, созидали и умножали величие Отечества. Нам завещано продолжать дело первопроходцев: строить самостоятельную и свободную, сильную и процветающую страну.

День России — праздник в честь нашей Родины. Он особенно дорог нам в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда весь народ в едином порыве поднялся на смертный бой с фашистской силой темною — и победил, отстоял свободу и независимость государства, защитил наше будущее.

Сегодня нас с новой силой объединяют патриотизм и ответственность за судьбы Отечества. Они служат надежной опорой нам и участникам специальной военной операции. Наш многонациональный народ поддерживает своих героев.

Уверен, что совместными усилиями мы сделаем Россию самой могущественной, великой и процветающей страной.

Желаю всем жителям Приангарья доброго здоровья, благополучия и успехов во всех добрых делах!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.