Поздравление Игоря Кобзева с Днем России

Мы твердо знаем: нам есть что беречь, что передать будущим поколениям и чем гордиться. Наша уверенность опирается на надежное основание — фундамент, заложенный предками. Могущество России по завету Михаила Ломоносова прирастало Сибирью, а Сибирь крепла и развивалась в ответ. Новые поколения сибиряков побеждали все трудности и преграды, созидали и умножали величие Отечества. Нам завещано продолжать дело первопроходцев: строить самостоятельную и свободную, сильную и процветающую страну.
День России — праздник в честь нашей Родины. Он особенно дорог нам в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда весь народ в едином порыве поднялся на смертный бой с фашистской силой темною — и победил, отстоял свободу и независимость государства, защитил наше будущее.
Сегодня нас с новой силой объединяют патриотизм и ответственность за судьбы Отечества. Они служат надежной опорой нам и участникам специальной военной операции. Наш многонациональный народ поддерживает своих героев.
Уверен, что совместными усилиями мы сделаем Россию самой могущественной, великой и процветающей страной.
Желаю всем жителям Приангарья доброго здоровья, благополучия и успехов во всех добрых делах!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.