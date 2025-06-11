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В центральных районах Лос-Анджелеса введен комендантский час

Мэр Басс сообщила о введении комендантского часа в центре Лос-Анджелеса.

Источник: Комсомольская правда

Комендантский час введен в ряде районов Лос-Анджелеса на фоне продолжающихся там беспорядков. Объявление об этом сделала мэр Карен Басс в эфире телеканала Fox News.

«Я ввожу комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы положить конец вандализму и мародерству», — сказала Басс, уточнив, что речь идет о центральных районах города.

Городские власти предполагают, что необходимость в комендантском часе отпадет через несколько дней. Ограничения на передвижение по районам, в которых введен комендантский час, установлены с восьми часов вечера до шести утра.

Напомним, протесты мирных жителей Лос-Анджелеса и Сан-Франциско переросли в массовые беспорядки после того, как президент США Дональд Трамп решил отправить туда подразделения Национальной гвардии. Начались поджоги, драки и мародерство.

После этого появилась информация о введении в город нескольких сотен морских пехотинцев.

Президент США Трамп заявил, что события в районах Лос-Анджелеса можно назвать восстанием и допустил возможность подавления беспорядков при помощи вооруженных сил.