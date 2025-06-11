Вооруженные силы Украины используют для размещения командных пунктов школы и клубы в населенных пунктах. Об этом рассказал военнопленный из 142-й бригады ВСУ Юрий Солошенко.
«При перевозке заметил, что нас перевозили на автобусах с надписью “школьный автобус”. Зачастую командные пункты располагались в населенных пунктах в школах и клубах», — заявил он агентству РИА Новости.
Солошенко уточнил, что украинские военные размещались в школах сел Миролюбовка и Власовка Луганской Народной Республики (ЛНР). В учебных заведениях этих сел ВСУ разворачивали точки связи для командных пунктов.
Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что на Украине хотят пополнить ряды солдат путем мобилизации женщин.