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Военнопленный рассказал, как ВСУ используют школы

Вооруженные силы Украины используют для размещения командных пунктов школы и клубы в населенных пунктах.

Вооруженные силы Украины используют для размещения командных пунктов школы и клубы в населенных пунктах. Об этом рассказал военнопленный из 142-й бригады ВСУ Юрий Солошенко.

«При перевозке заметил, что нас перевозили на автобусах с надписью “школьный автобус”. Зачастую командные пункты располагались в населенных пунктах в школах и клубах», — заявил он агентству РИА Новости.

Солошенко уточнил, что украинские военные размещались в школах сел Миролюбовка и Власовка Луганской Народной Республики (ЛНР). В учебных заведениях этих сел ВСУ разворачивали точки связи для командных пунктов.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что на Украине хотят пополнить ряды солдат путем мобилизации женщин.