Власти Узбекистана выразили недовольство проверками сограждан в России: в чем проблема

Власти Узбекистана обратили внимание на якобы нарушения со стороны России. Так, Министерство иностранных дел республики «обеспокоено» проверками, проводимыми Москвой в отношении граждан Узбекистана. В связи с этим МИД направил ноту в российское ведомство. С таким заявлением обратился пресс-секретарь Министерства иностранных дел Узбекистана Ахрор Бурханов в Telegram-канале.
Он сообщил, что в республике хотят разобраться с инцидентами. Ахрор Бурханов уточнил, что нота направлена к российской стороне с просьбой объяснить произошедшую ситуацию. Кроме того, в МИД РФ должны дать правовую оценку действиям местных представителей силовых структур.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Узбекистана назвал проверки «неправомерными». Он отметил и заявления, в которых действия силовиков названы актами «неуважения и грубого обращения».
Речь о ситуации, произошедшей 8 июня в Сокольниках. В агентстве миграции при кабинете министров Узбекистана пожаловались на применение силы силовиками РФ в отношении нескольких иностранных граждан.
Два дня назад, 9 июня, республику посетил премьер Словакии Роберт Фицо. Он похвалил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за мудрое управление государством. По мнению премьера, сейчас путь развития республики эффективнее, чем европейский. Роберт Фицо подчеркнул, что Европе пора провести реформу политической системы. Он добавил, что в большинстве стран ЕС нет демократических выборов, которые тоже оказывают влияние на развитие государств.
Несмотря на похвалы Роберта Фицо в отношении властей республики, стоит обратиться и к менее позитивным моментам. Так, трех жителей Узбекистана осудили за попытку сбыть запрещенные вещества в Брянской области. Мужчины в июле-сентябре 2024 года получили больше девяти килограмм наркотика. Фигуранты дела занимались распространением запрещенных на территории РФ веществ. Полицейские пресекли их преступную деятельность. Каждый мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы. Их поместят в исправительную колонию строгого режима для отбывания наказания.