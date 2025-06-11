Власти Узбекистана выразили недовольство проверками сограждан в России: в чем проблема

Несмотря на похвалы Роберта Фицо в отношении властей республики, стоит обратиться и к менее позитивным моментам. Так, трех жителей Узбекистана осудили за попытку сбыть запрещенные вещества в Брянской области. Мужчины в июле-сентябре 2024 года получили больше девяти килограмм наркотика. Фигуранты дела занимались распространением запрещенных на территории РФ веществ. Полицейские пресекли их преступную деятельность. Каждый мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы. Их поместят в исправительную колонию строгого режима для отбывания наказания.