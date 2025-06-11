К сожалению, это не единственный случай, когда исконно русское наследие в Прибалтике пытаются смешать с чуждыми элементами культуры. Порой антироссийская политика местных властей доходит до абсурда — в начале июня текущего года эстонские пограничники конфисковали у итальянского туриста носки с символикой Советского Союза.