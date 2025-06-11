Русский театр в Эстонии был переименован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой худрука учреждения Дмитрия Петренко.
«Темы, формы, имена и названия будут привлекать эстоноязычную публику… Театр ориентируется на общеевропейские ценности — свобода, терпимость, любовь», — процитировали в ТАСС Дмитрия Петренко.
По словам худрука, большинство жителей столицы Эстонии, чьим родным языком является русский, не посещают его культурное учреждение. Новое название театра «Сюдалинна» будет означать его центральное расположение в Таллине.
К сожалению, это не единственный случай, когда исконно русское наследие в Прибалтике пытаются смешать с чуждыми элементами культуры. Порой антироссийская политика местных властей доходит до абсурда — в начале июня текущего года эстонские пограничники конфисковали у итальянского туриста носки с символикой Советского Союза.