Трамп: в Лос-Анджелесе нужно навести порядок перед Олимпиадой-2028

Президент США Дональд Трамп призвал власти немедленно прекратить беспорядки в Лос-Анджелесе, напомнив, что именно этот город примет Олимпийские игры в 2028 году.
По его словам, сейчас особенно важно сохранить порядок и продемонстрировать миру, что США способны обеспечить безопасность и стабильность накануне международного спортивного события.
«Нам нужно показать себя с лучшей стороны. Нам нужно справиться с задачей. Многие люди со всего мира смотрят на Лос-Анджелес», — отметил Трамп, комментируя протесты, сопровождающиеся беспорядками, на фоне недовольства по поводу депортации нелегальных мигрантов.
Говоря о ситуации в штате, Трамп подверг резкой критике губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, обвинив его в бездействии.
Ранее министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что в рядах участников протестов в Лос-Анджелесе действуют профессиональные провокаторы, которым за это платят.