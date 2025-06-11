Трамп: в Лос-Анджелесе нужно навести порядок перед Олимпиадой-2028

«Нам нужно показать себя с лучшей стороны. Нам нужно справиться с задачей. Многие люди со всего мира смотрят на Лос-Анджелес», — отметил Трамп, комментируя протесты, сопровождающиеся беспорядками, на фоне недовольства по поводу депортации нелегальных мигрантов.