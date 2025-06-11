Администрация Трампа хочет покончить с программой по предотвращению терроризма

В США могут ликвидировать программу по предотвращению терроризма. Об этом информирует телеканал NBC.
«Администрация Трампа планирует ликвидировать программу министерства внутренней безопасности по предотвращению терроризма», — сказано в публикации.
Сообщается, что программа грантов на предотвращение терроризма, общий объем которой составляет 18 миллионов долларов, не внесена в представленный конгрессу бюджет министерства внутренней безопасности. Причиной названо то, что программа «не соответствует приоритетам министерства».
Телеканал уточняет, что речь идет о программе для противодействия террористам-одиночкам.
Ранее в США заявили о возобновлении ряда отмененных программ помощи агентства по международному развитию (USAID). Возобновлены будут как минимум шесть проектов в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.
Напомним, еще до своего вступления в должность президента Трамп заявлял, что закроет все программы по инклюзивности в правительстве США и законодательно установит признание лишь двух полов — мужского и женского.