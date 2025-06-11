Посол России в США высказался о личной встрече Путина и Трампа

Москва и Вашингтон обсуждают возможность проведения личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, однако конкретных договоренностей по организации переговоров пока нет. Об этом сообщил новый посол РФ в США Александр Дарчиев. Пока контакты между лидерами двух стран продолжаются в формате телефонных переговоров.