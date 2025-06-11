Посол России в США высказался о личной встрече Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа планируется, заявил Даричев.
Москва и Вашингтон обсуждают возможность проведения личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, однако конкретных договоренностей по организации переговоров пока нет. Об этом сообщил новый посол РФ в США Александр Дарчиев. Пока контакты между лидерами двух стран продолжаются в формате телефонных переговоров.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЭксперт заявил URA.RU, что на фоне киевского терроризма Трамп попросит личной встречи с Путиным.
«Контакты на высшем и высоком уровнях требуют тщательной подготовки с точки зрения достижения значимых результатов. Что касается возможности личной встречи президентов России и США, конкретных договоренностей на этот счет пока нет», — заявил Дарчиев, отметив, что сейчас прямой диалог и обмен сигналами идет через телефон. Информацию об этом передает ТАСС.
Дипломат отметил, что обсуждается не только возможная встреча президентов, но и проведение новых переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. При этом, по словам Дарчиева, такие заседания требуют серьезной подготовки для достижения ощутимых результатов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по итогам последнего телефонного разговора между Путиным и Трампом у сторон сформировалось понимание необходимости встречи на высшем уровне. Однако прежде чем определить сроки и формат переговоров, необходимо согласовать повестку и подготовить итоговые договоренности для их возможной фиксации на встрече лидеров двух государств.