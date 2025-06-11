Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского за его нападки на Будапешт. Главарь киевского режима заявил, что венгры якобы поддерживают его вступление в Евросоюз. По словам бывшего комика, Будапешт занимается опасными вещами, говоря, что Украину в ЕС не ждут. Виктор Орбан прокомментировал речь Зеленского в соцсети, отметив, что венгры не хотят прямого участия в военном конфликте Украины.
Премьер выступил с видеообращением. Он сообщил о нежелании правительства Венгрии поставлять Киеву финансы на обеспечение ВСУ. По его словам, власти также выступают против роста коммунальных расходов. Это произойдет, объяснил премьер, если Украина вступит в ЕС.
Помимо прочего, Виктор Орбан подчеркнул нежелание правительства Венгрии наращивать финансирование Киева. Он добавил, что местные деньги не должны идти другой стране.
«Нелегитимный президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину. Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах, и мы не хотим, чтобы венгерские деньги шли на Украину», — подытожил Виктор Орбан.
При этом премьер-министр заострил внимание и на озабоченности Евросоюза российским лидером Владимиром Путиным. Он порекомендовал Европе перестать думать о президенте РФ. По мнению Виктора Орбана, странам следует обратиться к национальным интересам.
Венгерский чиновник уведомил Владимира Путина, что Будапешт окажет теплый прием в случае его приезда. Виктор Орбан уточнил, что президента РФ встретят, как подобает, если он решит посетить страну. Он отметил также необходимость заключения стратегического соглашения с Россией. По мнению Виктора Орбана, угроза военного конфликта на территории Евросоюза и прямое столкновение с РФ не отвечают интересам Венгрии.
Кроме того, премьер считает, что антироссийские санкции несут вред, прежде всего, Европе. Он пояснил, что от ограничений Москвы страдает и Венгрия, и другие государства ЕС. Премьер также отметил, что за три года Венгрия потеряла 20 миллиардов евро из-за санкционных мер в отношении РФ.