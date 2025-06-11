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Экс-советник МО Украины назвал причину постоянных поражений ВСУ под Сумами

Бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов* (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов) заявил, что положение формирований ВСУ под Сумами продолжает стремительно ухудшаться из некомпетентной организации логистики в регионе.

Бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов* (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов) заявил, что положение формирований ВСУ под Сумами продолжает стремительно ухудшаться из некомпетентной организации логистики в регионе. Подробностями он поделился с местными СМИ.

«…Все это до сих пор не решается и, к сожалению, эта ситуация угрожающая», — отметил Юрий Бутусов*.

По его словам, главной проблемой организации логистики на Сумском направлении является неспособность боевиков ВСУ обезопасить собственные линии снабжения.

Мнение экс-чиновника подтверждают и бойцы Российской Армии. Как сообщили представители военной разведки, подразделения Вооруженных сил РФ продолжают активно выбивать радикалов ВСУ с их оборонительных рубежей в Сумской области.