Экс-советник МО Украины назвал причину постоянных поражений ВСУ под Сумами

Бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов* (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов) заявил, что положение формирований ВСУ под Сумами продолжает стремительно ухудшаться из некомпетентной организации логистики в регионе. Подробностями он поделился с местными СМИ.