Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказал о текущей ситуации в стратегических отношениях сторон. Он считает, что никаких сдвигов пока нет и не предвидится. Посол отметил, что контакты РФ и США невозможно отделить от общей мировой ситуации, включая украинский конфликт, цитирует ТАСС.
Александр Дарчиев уведомил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп буквально отстраняется от решения киевского кризиса. При этом в остальном со времен бывшего американского лидера Джо Байдена ничего не изменилось, если говорить о взаимодействии с Москвой, уточнил он.
«[Контакт] невозможно обособить от общей ситуации в военно-политической сфере. В условиях, когда при президенте администрации Вашингтона де-факто уклоняется от конфликта на Украине, режим военной помощи в Киеве продолжается после смены власти в Белом доме, ожидаемых перемещений в этой чувствительной сфере не возникает», — поделился Александр Дарчиев.
Бывший комик Владимир Зеленский, поняв отстраненность Дональда Трампа, решил списать его со счетов и просто давить всем на жалость. Теперь он обвинил во всем Вашингтон.