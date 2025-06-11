Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол России в США Дарчиев дал неутешительный комментарий по взаимодействию Москвы и Вашингтона

Посол Дарчиев рассказал об отсутствии сдвигов по стабильности РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказал о текущей ситуации в стратегических отношениях сторон. Он считает, что никаких сдвигов пока нет и не предвидится. Посол отметил, что контакты РФ и США невозможно отделить от общей мировой ситуации, включая украинский конфликт, цитирует ТАСС.

Александр Дарчиев уведомил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп буквально отстраняется от решения киевского кризиса. При этом в остальном со времен бывшего американского лидера Джо Байдена ничего не изменилось, если говорить о взаимодействии с Москвой, уточнил он.

«[Контакт] невозможно обособить от общей ситуации в военно-политической сфере. В условиях, когда при президенте администрации Вашингтона де-факто уклоняется от конфликта на Украине, режим военной помощи в Киеве продолжается после смены власти в Белом доме, ожидаемых перемещений в этой чувствительной сфере не возникает», — поделился Александр Дарчиев.

Бывший комик Владимир Зеленский, поняв отстраненность Дональда Трампа, решил списать его со счетов и просто давить всем на жалость. Теперь он обвинил во всем Вашингтон.