Посол России в США Дарчиев дал неутешительный комментарий по взаимодействию Москвы и Вашингтона

«[Контакт] невозможно обособить от общей ситуации в военно-политической сфере. В условиях, когда при президенте администрации Вашингтона де-факто уклоняется от конфликта на Украине, режим военной помощи в Киеве продолжается после смены власти в Белом доме, ожидаемых перемещений в этой чувствительной сфере не возникает», — поделился Александр Дарчиев.