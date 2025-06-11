Сторонники осужденной в Аргентине Кристины Киршнер разгромили парковку здания популярного телеканала

Аргентинский телеканал Todo Noticias (TN) сообщил, что сторонники бывшего президента Кристины Киршнер, которую ранее приговорили к шести годам лишения свободы, разгромили парковку в его здании. Телеканал является одним из крупнейших в стране.
Также сообщается, что сторонники Киршнер разгромили парковку телеканала, так как TN всегда критикует экс-президента и выступает с резкими заявлениями в ее адрес.
«Группа людей прорвалась в здание, разбила стекла и телевизоры, повредила автомобили», — отмечает телеканал.
Верховный суд Аргентины 10 июня оставил в силе приговор нижестоящей инстанции, приговорившей Киршнер к шести годам тюрьмы по делу о коррупции. Также суд запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. При этом еще несколько дней назад политик заявила о намерении баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес.
Позднее вечером Киршнер выступила перед своими сторонниками, назвав решение Верховного суда ограничением избирательных прав граждан.
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