Сторонники осужденной в Аргентине Кристины Киршнер разгромили парковку здания популярного телеканала

Верховный суд Аргентины 10 июня оставил в силе приговор нижестоящей инстанции, приговорившей Киршнер к шести годам тюрьмы по делу о коррупции. Также суд запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. При этом еще несколько дней назад политик заявила о намерении баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес.