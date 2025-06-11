Носков призвал самарцев голосовать за объекты благоустройства в последний момент

Иван Носков просит горожан поддержать инициативу. Многие жители заботятся о своем городе и хотят улучшить его внешний вид. Еще есть возможность повлиять на результат.
Кто уже выбрал место — сообщите другим людям: знакомым, соседям, коллегам. Детям от 14 лет надо объяснить важность участия в процессе. Молодежь будет жить в городе дальше, воспитывать детей, строить будущее.
Есть еще одна причина поучаствовать. Голосуя, горожане привлекают деньги из федерального бюджета. Город сможет потратить эти средства на школы, спортивные площадки, культурные мероприятия.
Таким образом, каждый голос влияет не только на благоустройство одного района, но и помогает развивать весь город.
Голосование за общественные территории-претенденты проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Сделать выбор можно также в общественных местах — помощь окажут волонтеры. Кроме того, проголосовать можно через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».