«Не поддавайтесь ему»: губернатор Калифорнии обратился к американцам

«Больше всего Дональд Трамп хочет, чтобы вы были верны, молчали, чтобы стать соучастниками в этот момент. Не поддавайтесь ему», — cказал он.
По его словам, Калифорния может оказаться первой на пути Трампа, но на этом все явно не закончится.
«Другие штаты — следующие. Демократия — следующая. Демократия подвергается нападкам на наших глазах. Этот момент, которого мы боялись, настал», — добавил он.
Вчера губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы «немедленно» остановить «милитаризацию Лос-Анджелеса» администрацией президента США Дональда Трампа. Он пошел на такой шаг после того, как Белый дом приказал развернуть в городе почти пять тысяч военнослужащих, включая Национальную гвардию и морпехов.
Протесты в Калифорнии.
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии. Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов. В город направлены войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии. Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата. Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа. Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата. Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы. Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила о введении комендантского часа в некоторых районах центра города.