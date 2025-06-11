«Не поддавайтесь ему»: губернатор Калифорнии обратился к американцам

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии. Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов. В город направлены войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии. Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата. Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа. Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата. Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы. Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила о введении комендантского часа в некоторых районах центра города.