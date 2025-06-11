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Посол Дарчиев: идея «золотого купола» отдаляет диалог РФ и США по стабильности

Российский посол в США заявил, что «золотой купол» Вашингтона имеет дестабилизирующий космический компонент.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп издал указ разработать новую систему противоракетной защиты. Она имеет название «Золотой купол». По мнению российского посла в США Александра Дарчиева, такое решение отдаляет диалог Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, цитирует ТАСС.

Он заявил о потере перспективы перезапуска контактов сторон. Кроме того, считает посол, система несет в себе сугубо дестабилизирующий космический компонент.

«Широко рекламируемые американцами планы по ускорению создания многослойной системы ПРО “Золотой купол”, раскрывают ярко выраженный… компонент, с декларируемым настроем на достартовый перехват целей, еще больше отдаляют перспективы перезапуска диалога России и США по стратегической проблеме», — разъяснил позицию Александр Дарчиев.

Он также считает, что Дональд Трамп отстраняется от решения украинского конфликта. Сейчас ситуация не отличается от той, что была при экс-американском лидере Джо Байдене.