Посол Дарчиев: идея «золотого купола» отдаляет диалог РФ и США по стабильности

Американский лидер Дональд Трамп издал указ разработать новую систему противоракетной защиты. Она имеет название «Золотой купол». По мнению российского посла в США Александра Дарчиева, такое решение отдаляет диалог Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, цитирует ТАСС.
Он заявил о потере перспективы перезапуска контактов сторон. Кроме того, считает посол, система несет в себе сугубо дестабилизирующий космический компонент.
«Широко рекламируемые американцами планы по ускорению создания многослойной системы ПРО “Золотой купол”, раскрывают ярко выраженный… компонент, с декларируемым настроем на достартовый перехват целей, еще больше отдаляют перспективы перезапуска диалога России и США по стратегической проблеме», — разъяснил позицию Александр Дарчиев.
Он также считает, что Дональд Трамп отстраняется от решения украинского конфликта. Сейчас ситуация не отличается от той, что была при экс-американском лидере Джо Байдене.