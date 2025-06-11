Заместителям арестованного мэра Красноярска определили главные задачи

Михаил Котюков обозначил чиновникам ключевые задачи, на которых управленцам необходимо сосредоточить внимание и усилия. Это, в частности, бюджетный процесс, ремонт дорог, подготовка к зиме, очередному учебному году и приближающемуся 400-летию Красноярска.