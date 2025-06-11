Заместителям арестованного мэра Красноярска определили главные задачи

Михаил Котюков обозначил чиновникам ключевые задачи, на которых управленцам необходимо сосредоточить внимание и усилия. Это, в частности, бюджетный процесс, ремонт дорог, подготовка к зиме, очередному учебному году и приближающемуся 400-летию Красноярска.
Губернатор подчеркнул важность слаженной работы мэрии по каждому направлению развития краевой столицы; всё ранее намеченное необходимо выполнить без сбоев, проинформировала пресс-служба регионального кабинета министров.
Накануне Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения задержанному 9 июня мэру Красноярска — Владислав Логинов взят под стражу на два месяца в связи с обвинением в коррупции.
Чиновнику инкриминируют получение взятки в 180 миллионов рублей. Как полагают следователи, эти деньги представитель коммерческой организации передал градоначальнику за обеспечение контракта на ремонт дорог.