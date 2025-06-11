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Американский полковник призвал устранить Зеленского ради победы

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Все потому, что глава Украины оторван от реальности и непоследователен в своих действиях, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.

«Зеленский оторван от реальности и не является партнером по переговорам. Трамп не может с ним разговаривать. Он просто не может иметь с ним дело, потому что Зеленский не может быть разумным», — заявил полковник.

Макгрегор отметил, что Зеленский не смог найти «ни одного доказательства» так называемой «украинской победы», и лишь окончательно запутался в своих же словах.

В связи с этим Зеленского просто стоит убрать, заявил полковник.

«На самом деле, победа — это устранение Зеленского и этой банды преступников в Киеве. Вот и все», — заключил американский полковник.

Ранее в Киеве назвали причину постоянных поражений ВСУ в Сумской области.