Мэр Красноярска Логинов не признает свою вину по делу о взятках

10 июня Басманный суд Москвы принял решение отправить мэра Красноярска Владислава Логинова в следственный изолятор на два месяца по обвинению во взяточничестве на сумму 180 миллионов рублей. Задержание Логинова произошло 9 июня.
По версии следствия, с 2018 по 2024 год, занимая должности первого заместителя мэра и главы Красноярска, он получил взятку от генерального директора одной из коммерческих организаций за содействие в победе этой компании в конкурсах на управление дорожными работами.
По информации издания «Вести. Дежурная часть», во время судебного заседания Логинов не признал свою вину и заявил, что стал жертвой оговора. Он также просил суд отпустить его домой к несовершеннолетним детям. Адвокат мэра Екатерина Писаревская сообщила, что планирует подать апелляцию на решение об аресте.
«На данный момент больше информации предоставить не могу, так как мой подзащитный против разглашения деталей дела», — отметила она.
Согласно решению суда, Владислав Логинов останется в СИЗО как минимум до 4 августа.
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