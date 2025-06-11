Мэр Красноярска Логинов не признает свою вину по делу о взятках

По информации издания «Вести. Дежурная часть», во время судебного заседания Логинов не признал свою вину и заявил, что стал жертвой оговора. Он также просил суд отпустить его домой к несовершеннолетним детям. Адвокат мэра Екатерина Писаревская сообщила, что планирует подать апелляцию на решение об аресте.