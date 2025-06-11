Гражданская война охватит город: шериф предсказал катастрофу Лос-Анджелесу

«Мне кажется, это все спектакль какой-то. Так же как и с пожарами. Да, были пожары, горели районы. Но явно не так, как это было показано миру. Например, я живу с видом на надпись Hollywood и там огня даже близко не было, а мир смотрел в новостях, что надпись сгорела и сочувствовал трагедии. Также и с этими погромами. Голливуд снова снимает кино для мира», — отметил он.