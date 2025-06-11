Гражданская война охватит город: шериф предсказал катастрофу Лос-Анджелесу

Протесты в Лос-Анджелесе несогласных с миграционной политикой властей США могут перерасти в гражданскую войну. О таком прогнозе одного из шерифов сообщил aif.ru проживающий в городе выходец из России Леонид. Об обстановке в Лос-Анджелесе и о том, кому выгодны столкновения рассказали aif.ru эксперты.
С чего все началось?
Протесты вспыхнули после рейдов иммиграционной полиции в центре Лос-Анджелеса 6 июня. Как сообщают СМИ, силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ, начались массовые задержания нелегальных мигрантов. К вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались не менее 44 человек. Из-за вспыхнувших протестов президент США Дональд Трамп 7 июня приказал Пентагону ввести в Лос-Анджелес военнослужащих Нацгвардии.
Кто пострадал?
9 июня стало известно, что не менее двух стражей порядка пострадали в результате наезда мотоциклистов во время протестов.
Полиция использует против протестующих резиновые пули. Такой пулей была ранена в ногу корреспондент австралийского телеканала 9News Лорен Томаси во время прямого эфира. Также сообщается о том, что сотрудник дорожного патруля Калифорнии выстрелил резиновой пулей в голову 59-летнего фотографа газеты New York Post Тоби Кенэма.
Протестующие громят магазины, бросают в полицейский фейерверки.
Что происходит сейчас?
Выходец из России Леонид в беседе с aif.ru со ссылкой на знакомого шерифа заявил, что в Лос-Анджелесе может начаться гражданская война.
«Я живу в хорошем районе, у меня все спокойно и я даже не в курсе, что происходит. Но где-то там, судя по всему, война идет. Один знакомый шериф рассказывал, что гражданская война охватит весь город», — поделился он.
Леонид уточнил, что был накануне в центре, где все спокойно.
«Я проехался по центру. Полиция была. Возможно, точечно в каких-то местах и были стычки, но точно не во всем городе. Я стычек не видел лично, все тихо и спокойно», — поделился он наблюдениями. Собеседник издания заявил о сходстве ситуации с историей с пожарами, которые некоторое время назад охватили город.
«Мне кажется, это все спектакль какой-то. Так же как и с пожарами. Да, были пожары, горели районы. Но явно не так, как это было показано миру. Например, я живу с видом на надпись Hollywood и там огня даже близко не было, а мир смотрел в новостях, что надпись сгорела и сочувствовал трагедии. Также и с этими погромами. Голливуд снова снимает кино для мира», — отметил он.
Как сообщают американские СМИ, протесты проходят по всей стране, включая Атланту, Сиэтл, Даллас, Луисвилл и другие города.
Кому выгодно?
Кто заинтересован в беспорядках в США, объяснил профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
«Обе стороны — и Трамп, и демократы — заинтересованы сейчас в эскалации. Демократам нужна общая дестабилизация обстановки и мобилизация леворадикального крыла. Трамп же хочет установления верховенства федерального правительства в борьбе с теми штатными и местными, которых контролируют демократы», — рассказал он.
Политолог отметил, что президент США стремится к обеспечению поддержки своего курса на борьбу с нелегальной миграцией и усиление правоохранительных органов.
«Поэтому такие эпизоды будут теперь происходить достаточно регулярно. А вот кто от этого выиграет в глазах избирателей, особенно центристов, остается пока не ясно», — добавил эксперт.