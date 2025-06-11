Вячеслав Федорищев: в Самарской области поддержат талантливых изобретателей БПЛА

Бизнес-идеи рассматривали с точки зрения конкуренто- и жизнеспособности, возможности скорейшего выхода на рынок. Ряд стартапов, по мнению руководителя области, нуждаются в серьезной доработке. Есть и такие, которые получили поддержку и дальнейшее консультационное сопровождение со стороны АО «РКЦ “Прогресс”, компании “Транспорт будущего”, ООО “ДельтаТех” и финансовых институтов.