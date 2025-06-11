В США ожидают вмешательства Верховного суда из-за спора о пошлинах Трампа

Апелляционный суд Соединенных Штатов по федеральному округу продлил заморозку решения Суда по международной торговле страны, которое предполагает отказ от повышенных пошлин американского лидера Дональда Трампа. Подробности приводит информагентство Bloomberg.
Продление запрета на отмену пошлин будет действовать до 31 июля текущего года — при желании Апелляционный суд может еще раз прибегнуть к этой мере.
Как отметили в Bloomberg, вся коллегия инстанции сошлась во мнении, что торговая политика действующей Администрации США является «обоснованной». Однако другие подробности мотивации судей в принятии решения не указываются.
На данный момент вмешаться в спор между Апелляционной и Торговой инстанциями может только американский Верховный суд.
В свою очередь, решение юридических коллизий может и не потребоваться. Ранее, 6 июня, Дональд Трамп заявил, что встретится с руководителем Китая Си Цзиньпином и обсудит пути решения продолжающегося торгового конфликта между державами.