Губернатор Михаил Котюков высказался о задержании мэра Красноярска Логинова

Михаил Котюков не стал непосредственно оценивать ситуацию с задержанием главы города, но отметил, что управленческая команда администрации Красноярска переживает не лучшие времена. Несмотря на это, все поставленные задачи — подготовка к зиме, к новому учебному году, к юбилею Красноярска в 2028 году, весь план по ремонту дорог и благоустройству города и т. п. должны быть выполнены в полном объеме.