Губернатор Михаил Котюков высказался о задержании мэра Красноярска Логинова

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков прокомментировал ситуацию с задержанием мэра Владислава Логинова. Видео опубликовано в Telegram-канале краевого правительства.
Михаил Котюков не стал непосредственно оценивать ситуацию с задержанием главы города, но отметил, что управленческая команда администрации Красноярска переживает не лучшие времена. Несмотря на это, все поставленные задачи — подготовка к зиме, к новому учебному году, к юбилею Красноярска в 2028 году, весь план по ремонту дорог и благоустройству города
Команде мэра губернатор напомнил про ответственность за работу города, которую с них никто не снимал.
Город Красноярск должен продолжать жить и развиваться, подчеркнул Михаил Котюков.
Напомним, что Владислава Логинова задержали 9 июня после празднования Дня города. Его обвиняют в получении взятки в размере более 180 млн рублей. 10 июня Басманный суд Москвы отправил главу Красноярска под стражу сроком на два месяца. Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России.