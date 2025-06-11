Переговоры России и США переносят в Москву: В МИД рассказали о третьем раунде консультаций

Россия и США предварительно договорились перенести консультации по урегулированию проблем в двусторонних отношениях из Стамбула в Москву и Вашингтон. Новый раунд переговоров состоится в ближайшее время в российской столице. Об этом заявил в интервью ТАСС новый посол России в США Александр Дарчиев.
На вопрос о том, подтверждает ли администрация США заявления о готовности улучшать отношения с Россией реальными шагами, Дарчиев ответил, что процесс нормализации идет сложно. По его словам, его тормозят как противники Белого дома из так называемого «глубинного государства», так и антироссийски настроенные политики в Конгрессе.
При этом посол отметил, что прогресс, хоть и хрупкий, все же есть. В качестве примера он привел решение, принятое на переговорах 10 апреля в Стамбуле, о переносе дальнейших консультаций в столицы двух стран. Дарчиев подтвердил, что следующий раунд переговоров пройдет в Москве в ближайшее время.
«Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве», — заключил посол.
Напомним, Россия и США провели две консультации в Стамбуле, обсудив пути преодоления многочисленных раздражителей в двусторонних отношениях. Российскую сторону представлял посол Дарчиев. Американскую делегацию возглавлял Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
Как писал сайт KP.RU, Госдеп сообщил, что консультации России и США в Стамбуле прошли конструктивно, стороны обсудили возможность скорого нового контакта. Отмечалось, что главы делегаций обсудили возможность проведения в случае необходимости новой встречи по этим вопросам в ближайшее время.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал, что российско-американские переговоры будут продолжены по трем векторам. Одним из них является международная тематика.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и США сейчас идет диалог по разным направлениям, он касается не только украинского вопроса. Однако о нормализации отношений говорить еще очень рано.