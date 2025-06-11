Переговоры России и США переносят в Москву: В МИД рассказали о третьем раунде консультаций

При этом посол отметил, что прогресс, хоть и хрупкий, все же есть. В качестве примера он привел решение, принятое на переговорах 10 апреля в Стамбуле, о переносе дальнейших консультаций в столицы двух стран. Дарчиев подтвердил, что следующий раунд переговоров пройдет в Москве в ближайшее время.