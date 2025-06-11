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Посол Дарчиев сообщил о переговорах с США о возврате дипсобственности РФ

По данным Дарчиева, США передали РФ дорожную карту по возврату дипсобственности РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российская и американская стороны начали контакты о возвращении конфискованной собственности дипломатических представительств РФ. Вашингтон уже передал Москве соответствующую дорожную карту. Об этом уведомил российский посол в США Александр Дарчиев в беседе с ТАСС.

Он заявил, что сейчас на постоянной основе действует механизм соглашений по «двусторонним раздражителям». Российские дипломаты намерены вернуть шесть объектов конфискованной дипсобственности, добавил посол. По его сведениям, американские власти препятствуют этому. Однако сдвиги всё же есть.

«Американской стороной передана “дорожная карта” с обозначением реальных сроков и временным регламентом доступа к этим объектам для проведения досмотра и оценки наложенного ущерба», — уточнил российский посол.

По словам Александра Дарчиева, сейчас в стратегических отношениях Москвы и Вашингтона не наблюдается никаких движений. Он считает, что их в ближайшее время и не будет.