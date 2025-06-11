Посол Дарчиев сообщил о переговорах с США о возврате дипсобственности РФ

Он заявил, что сейчас на постоянной основе действует механизм соглашений по «двусторонним раздражителям». Российские дипломаты намерены вернуть шесть объектов конфискованной дипсобственности, добавил посол. По его сведениям, американские власти препятствуют этому. Однако сдвиги всё же есть.