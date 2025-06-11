Захарова: Москва ответит на агрессивные действия Берлина в отношении Феоктистова

Поводом для этого заявления стал инцидент с семьёй Феоктистова. Как сообщил сам журналист, немецкая полиция посетила его квартиру в Берлине и изъяла паспорта у его жены и семилетней дочери. Ранее его не выпустили с рейса в берлинском аэропорту, несмотря на предписание покинуть Германию до 19 августа.