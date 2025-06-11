Губернатор Котюков прокомментировал ситуацию с арестом мэра Красноярска

Сегодня, спустя три дня после задержания мэра Красноярска Владислава Логинова, губернатор Михаил Котюков высказался о текущей ситуации.
В ходе встречи с заместителями главы города и руководителями департаментов мэрии Красноярска Котюков отметил, что «управленческая команда в городе переживает не лучшие времена». Тем не менее, он подчеркнул, что ответственность за работу города лежит на каждом из них, и все намеченные планы должны быть реализованы. «Город должен жить. Никакие совместные проекты не должны останавливаться», — добавил губернатор.
Котюков также сообщил, что подготовка к зимнему сезону и мероприятия по случаю 400-летия Красноярска не будут отменены из-за задержания мэра. Он акцентировал внимание на важности подготовки школ к новому учебному году, а также на вопросах бюджета и дорожного ремонта. В то же время исполняющий обязанности главы города пока не назначен.
Логинов был задержан 9 июня по обвинению во взяточничестве. Следствие утверждает, что с 2018 по 2024 год, занимая должности первого заместителя мэра и главы города, он получил от гендиректора коммерческой организации взятку свыше 180 миллионов рублей. Эти деньги предназначались за помощь в победе компании в конкурсах на управление дорожными работами. Логинов свою вину не признал, заявив о том, что стал жертвой оговора.
По решению Басманного суда Москвы, мэр останется в СИЗО как минимум до 4 августа.