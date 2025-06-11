Губернатор Котюков прокомментировал ситуацию с арестом мэра Красноярска

Логинов был задержан 9 июня по обвинению во взяточничестве. Следствие утверждает, что с 2018 по 2024 год, занимая должности первого заместителя мэра и главы города, он получил от гендиректора коммерческой организации взятку свыше 180 миллионов рублей. Эти деньги предназначались за помощь в победе компании в конкурсах на управление дорожными работами. Логинов свою вину не признал, заявив о том, что стал жертвой оговора.