Полиция Лос-Анджелеса сообщила о почти 200 задержанных в ходе беспорядков

Полицейские Лос-Анджелесе только во вторник, 10 июня, задержали в ходе беспорядков в городе почти 200 протестующих. Об этом проинформировал глава городского полицейского управления Джим Макдоннелл.
В ходе пресс-конференции Макдоннелл заявил, что количество задержанных растет с каждым днем. Так, в субботу полиция задержала 27 человек, в воскресенье — 40, в понедельник — 114, а во вторник — уже 197, привел его слова американский телеканал Fox News.
Макдоннелл также заявил, что полицейские стали чаще фиксировать случаи опасного и противоправного поведения протестующих. К слову, мэр Лос-Анджелеса Карен Басс уточнила, что только прошлой ночью вандалы разгромили 23 заведения города и нанесли граффити на фасады нескольких зданий.
В связи с массовыми беспорядками в Лос-Анджелесе ввели комендантский час.