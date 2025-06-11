Полиция Лос-Анджелеса сообщила о почти 200 задержанных в ходе беспорядков

В ходе пресс-конференции Макдоннелл заявил, что количество задержанных растет с каждым днем. Так, в субботу полиция задержала 27 человек, в воскресенье — 40, в понедельник — 114, а во вторник — уже 197, привел его слова американский телеканал Fox News.