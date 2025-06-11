Устранение Владимира Зеленского и всего киевского режима будет победой, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Так он отреагировал на слова указанного украинского политика, который заявил, что американский лидер Дональд Трамп прогнозирует, что Россия добьётся успеха в конфликте с Украиной.
«На самом деле, победа — это устранение Зеленского и этой банды преступников в Киеве. Вот и всё», — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Полковник отметил, что Зеленский оторван от реальности и ведёт себя неразумно. По мнению экс-советника Пентагона, такие шаги не позволяют Киеву наладить диалог с Трампом.
Напомним, 8 июня бывший украинский премьер-министр Николай Азаров выразил мнение, что Зеленский уйдёт в отставку в связи с истечением срока полномочий и покинет Украину. Он считает, что после этого исполнять обязанности главы киевского режима будет спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.