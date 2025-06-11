Полковник армии США Макгрегор предложил устранить Зеленского

Напомним, 8 июня бывший украинский премьер-министр Николай Азаров выразил мнение, что Зеленский уйдёт в отставку в связи с истечением срока полномочий и покинет Украину. Он считает, что после этого исполнять обязанности главы киевского режима будет спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.