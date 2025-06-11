В СМИ узнали, сколько федбюджет заплатит за подавление погромов в Лос-Анджелесе

Журналисты подсчитали стоимость проведения спецоперации по подавлению массовых погромов в крупнейшем мегаполисе американского штата Калифорния. Подробности приводит газета The Washington Post.
«Ожидается, что “военный ответ” Администрации Трампа на беспорядки в Лос-Анджелесе обойдется в 134 миллиона долларов…», — указали в WP.
Масштабные беспорядки продолжаются уже 4 дня. В среду, 11 июня, городская мэрия объявила о введении комендантского часа на территории центральных районов.
Сам же Президент Соединенных Штатов уже отправил в Лос-Анджелес подразделения Национальной гвардии страны и морской пехоты. По словам Дональда Трампа, он спас мегаполис от полного разрушения.