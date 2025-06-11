Законопроект о защите животных от жестокого обращения планируют доработать к декабрю

В Уголовном кодексе также существует статья 202−1, которая предусматривает наказание за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или совершённое с особой жестокостью. Однако она применяется крайне редко. По этой статье предусмотрено: штраф от 25 до 50 БРВ, обязательные общественные работы до 240 часов, исправительные работы до 1 года, ограничение свободы до 6 месяцев, либо лишение свободы до 6 месяцев.