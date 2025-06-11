Законопроект о защите животных от жестокого обращения планируют доработать к декабрю

Согласно информации, поступившей из Комитета по вопросам экологии и охраны окружающей среды, доработка законопроекта должна быть завершена до декабря текущего года. Это означает, что уже в ближайшие месяцы начнётся активная совместная работа экологов, депутатов и юристов над созданием эффективного законодательного механизма, который должен защитить животных от насилия и жестокости.
Общественность уже давно требует пересмотра системы ответственности за издевательства над животными. Поводом для очередной волны возмущения стало недавнее резонансное видео, на котором узбекистанец насильно накормил варана насваем — животное погибло. Этот случай вновь поставил под вопрос не только этическое, но и правовое отношение к подобным деяниям.
На данный момент в Узбекистане очень плохо работает система наказания за подобные правонарушения. Да, соответствующая ответственность в законодательстве есть, но вот с её реальным применением — большие проблемы.
Согласно Кодексу об административной ответственности, статья 111, жестокое обращение с животными влечёт наложение штрафа от 3 до 5 базовых расчётных величин (БРВ). При повторном нарушении — от 5 до 10 БРВ либо административный арест до 15 суток.
В Уголовном кодексе также существует статья 202−1, которая предусматривает наказание за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или совершённое с особой жестокостью. Однако она применяется крайне редко. По этой статье предусмотрено: штраф от 25 до 50 БРВ, обязательные общественные работы до 240 часов, исправительные работы до 1 года, ограничение свободы до 6 месяцев, либо лишение свободы до 6 месяцев.
Общественные активисты и зоозащитники надеются, что новый закон изменит ситуацию и станет реальным инструментом в борьбе с жестокостью.