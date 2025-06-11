В Красноярске назначен новый мэр вместо арестованного

Следствие установило, что в период с 2018 по 2024 год Логинов, занимавший посты сначала первого заместителя, а затем главы администрации города Красноярска, получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку, превышающую 100 миллионов рублей. Незаконное вознаграждение было предоставлено как в виде денежных средств, так и путем оплаты строительства бани на земельном участке, принадлежащем Логинову.