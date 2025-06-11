В Красноярске назначен новый мэр вместо арестованного

И.о. мэра Красноярска назначен первый заместитель главы города Алексей Шувалов.
Первый заместитель главы Красноярска Алексей Шувалов назначен исполняющим обязанности мэра города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красноярска. Решение принято в связи с арестом прежнего главы города, а также в соответствии с Уставом Красноярска, по которому полномочия автоматически переходят к первому заместителю с наибольшим стажем.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМэра Красноярска задержали после праздника: как пошла под откос карьера Владислава Логинова.
«Во время встречи с губернатором региона были поставлены четкие задачи, которые мы продолжим планомерно реализовывать. Главное — стабильность в городе, работа по проектам развития без остановок с пониманием ответственности перед жителями», — прокомментировал Алексей Шувалов. Его слова передает telegram-канал «Мэрия Красноярска».
Назначение Алексея Шувалова на должность исполняющего обязанности мэра произошло в соответствии с Уставом города Красноярска. Отмечается, что как у него наибольший стаж пребывания в данной должности.
Ранее суд арестовал мэра Красноярска Владислава Логинова. Его отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки в 180 млн рублей. В администрации Красноярска прошли обыски. Также следственные мероприятия прошли в кабинете Логинова, по месту его жительства.
Следствие установило, что в период с 2018 по 2024 год Логинов, занимавший посты сначала первого заместителя, а затем главы администрации города Красноярска, получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку, превышающую 100 миллионов рублей. Незаконное вознаграждение было предоставлено как в виде денежных средств, так и путем оплаты строительства бани на земельном участке, принадлежащем Логинову.