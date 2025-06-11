Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия передала США дорожную карту по возвращению дипсобственности РФ

Посол Дарчиев уточнил, что РФ направила США документ, касающийся шести объектов, изъятых Вашингтоном.

Источник: Аргументы и факты

Российская сторона передала американским властям дорожную карту, предусматривающую возвращение России объектов дипломатической собственности, ранее конфискованной в Соединённых Штатах, сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Передана дорожная карта с обозначением реалистичных сроков и требованием предоставить доступ на эти объекты для проведения инспекции и оценки нанесенного ущерба», — сказал он в интервью ТАСС.

Дипломат отметил, что сейчас запущен переговорный процесс по указанному поводу. В дорожной карте прописаны сроки и требования по доступу к этим местам для оценки нанесенного ущерба. Дарчиев уточнил, что речь идёт о шести объектах, изъятых США в период с 2016 по 2018 годы.

Напомним, в феврале глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал, что Москва передала Вашингтону перечень вопросов, которые необходимо решить для обеспечения нормальной работы посольств в обеих странах. Министр добавил, что в их число входит проблема российской дипломатической собственности.