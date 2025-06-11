Россия передала США дорожную карту по возвращению дипсобственности РФ

Дипломат отметил, что сейчас запущен переговорный процесс по указанному поводу. В дорожной карте прописаны сроки и требования по доступу к этим местам для оценки нанесенного ущерба. Дарчиев уточнил, что речь идёт о шести объектах, изъятых США в период с 2016 по 2018 годы.