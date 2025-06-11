Россия передала США дорожную карту по возвращению дипсобственности РФ

Российская сторона передала американским властям дорожную карту, предусматривающую возвращение России объектов дипломатической собственности, ранее конфискованной в Соединённых Штатах, сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
«Передана дорожная карта с обозначением реалистичных сроков и требованием предоставить доступ на эти объекты для проведения инспекции и оценки нанесенного ущерба», — сказал он в интервью ТАСС.
Дипломат отметил, что сейчас запущен переговорный процесс по указанному поводу. В дорожной карте прописаны сроки и требования по доступу к этим местам для оценки нанесенного ущерба. Дарчиев уточнил, что речь идёт о шести объектах, изъятых США в период с 2016 по 2018 годы.
Напомним, в феврале глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал, что Москва передала Вашингтону перечень вопросов, которые необходимо решить для обеспечения нормальной работы посольств в обеих странах. Министр добавил, что в их число входит проблема российской дипломатической собственности.