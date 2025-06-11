NBC: власти США хотят ликвидировать программу по предотвращению терроризма

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вероятность прекращения программы Министерства внутренней безопасности, направленной на борьбу с терроризмом. Об этом сообщает телеканал NBC.
В бюджете Министерства внутренней безопасности, который был представлен Конгрессу в прошлом месяце, не предусмотрено финансирование программы грантов на предотвращение террористических актов в размере 18 миллионов долларов. В документе отмечается, что программа не соответствует приоритетам Министерства внутренней безопасности.
Программа была создана для предотвращения террористических актов, совершаемых отдельными лицами, не связанными с организованными группами.
Ранее американский лидер Дональд Трамп высказал мнение о целесообразности прекращения государственной поддержки и правительственных заказов для компаний Илона Маска.