NBC: власти США хотят ликвидировать программу по предотвращению терроризма

В бюджете Министерства внутренней безопасности, который был представлен Конгрессу в прошлом месяце, не предусмотрено финансирование программы грантов на предотвращение террористических актов в размере 18 миллионов долларов. В документе отмечается, что программа не соответствует приоритетам Министерства внутренней безопасности.