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NBC: власти США хотят ликвидировать программу по предотвращению терроризма

Программа была создана для предотвращения террористических актов, совершаемых отдельными лицами, не связанными с организованными группами.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вероятность прекращения программы Министерства внутренней безопасности, направленной на борьбу с терроризмом. Об этом сообщает телеканал NBC.

В бюджете Министерства внутренней безопасности, который был представлен Конгрессу в прошлом месяце, не предусмотрено финансирование программы грантов на предотвращение террористических актов в размере 18 миллионов долларов. В документе отмечается, что программа не соответствует приоритетам Министерства внутренней безопасности.

Программа была создана для предотвращения террористических актов, совершаемых отдельными лицами, не связанными с организованными группами.

Ранее американский лидер Дональд Трамп высказал мнение о целесообразности прекращения государственной поддержки и правительственных заказов для компаний Илона Маска.