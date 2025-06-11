И.о. мэра Красноярска назначен Алексей Борисович Шувалов

В связи с задержанием мэра Красноярска Владислава Логинова, исполняющим обязанности мэра назначен первый заместитель мэра Алексей Борисович Шувалов.
Согласно уставу, врио мэра становится тот, кто имеет наибольший стаж на данной должности, и это оказался Шувалов.
Во время встречи с губернатором региона он сообщил, что были поставлены чёткие задачи, которые будут планомерно реализовываться. По его словам, главное — это стабильность в городе и работа по проектам развития без остановок, с пониманием ответственности перед жителями. Он подчеркнул, что необходимо качественно и в срок выполнить планы дорожного ремонта и благоустройства. Также отметил важность подготовки города к новому отопительному сезону, а школ и детских садов — к новому учебному году. Алексей Шувалов добавил, что на отдельном контроле находятся проекты 400-летия Красноярска и формирование бюджета на ближайшие три года.
Алексей Борисович начал свою трудовую деятельность в Красноярской транспортной прокуратуре в 2000 году, постепенно продвигаясь от следователя до заместителя прокурора Шарыповского межрайона. С 2007 по 2008 годы он возглавлял следственный отдел по Советскому району в Следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Красноярскому краю. Также он работал помощником прокурора, занимал должность первого заместителя прокурора ЗАТО г. Железногорска и возглавлял отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в прокуратуре Красноярского края. С июля 2020 года он перешел в администрацию Красноярска, где занял пост заместителя главы города и руководителя департамента общественной безопасности. 28 декабря 2021 года его назначили первым заместителем главы города.
Напомним, что Логинов был задержан по обвинению во взяточничестве. Свою вину он не признает.