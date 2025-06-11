И.о. мэра Красноярска назначен Алексей Борисович Шувалов

Во время встречи с губернатором региона он сообщил, что были поставлены чёткие задачи, которые будут планомерно реализовываться. По его словам, главное — это стабильность в городе и работа по проектам развития без остановок, с пониманием ответственности перед жителями. Он подчеркнул, что необходимо качественно и в срок выполнить планы дорожного ремонта и благоустройства. Также отметил важность подготовки города к новому отопительному сезону, а школ и детских садов — к новому учебному году. Алексей Шувалов добавил, что на отдельном контроле находятся проекты 400-летия Красноярска и формирование бюджета на ближайшие три года.