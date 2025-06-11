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WP: игнорирование проблемы миграции демократами привело к беспорядкам в США

Происходящие в городах США массовые беспорядки и акции протеста стали свидетельством провальной миграционной политики Демократической партии страны.

Источник: Аргументы и факты

Массовые беспорядки и протесты, которые происходят в городах США, стали наглядным свидетельством провала миграционной политики Демократической партии. Такое мнение выразил Дэвид Игнейшес, обозреватель по вопросам внешней политики газеты The Washington Post.

«Демократы так долго и так неправильно рассуждали о границах США, что это можно считать политической халатностью. Ошибка демократов, которая длилась целое десятилетие, заключалась в том, что они вели себя так, будто обеспечение пограничного контроля не имеет значения», — утверждает автор.

По мнению Игнейшеса, демократы принимали решения, исходя из краткосрочных политических интересов партийных лидеров. Однако на них также оказывали давление активисты, выступающие за права мигрантов. Гражданское недовольство и претензии представителей Республиканской партии игнорировались.

Принятие в 2024 году законов, которые предоставляют президенту больше полномочий для высылки мигрантов и отказа в предоставлении убежища, оказалось несвоевременным. Президент Дональд Трамп, как отмечает автор, активно использовал страх американцев перед неконтролируемой миграцией, иногда доводя свою риторику до гротеска. Однако у Джо Байдена, который тогда был кандидатом от Демократической партии, не было сильных контраргументов.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп для подавления протестных акций, вспыхнувших из-за рейдов против нелегальных мигрантов, может задействовать федеральные войска. Такую возможность президенту дает закон о восстании 1807 года.