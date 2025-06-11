WP: игнорирование проблемы миграции демократами привело к беспорядкам в США

Принятие в 2024 году законов, которые предоставляют президенту больше полномочий для высылки мигрантов и отказа в предоставлении убежища, оказалось несвоевременным. Президент Дональд Трамп, как отмечает автор, активно использовал страх американцев перед неконтролируемой миграцией, иногда доводя свою риторику до гротеска. Однако у Джо Байдена, который тогда был кандидатом от Демократической партии, не было сильных контраргументов.