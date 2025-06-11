Посол Дарчиев: Россия ведёт с США разговор об упрощении выдачи виз

По словам дипломата, сейчас процедура получения американских виз для россиян крайне затруднена и может занимать более года. Гражданам РФ приходится выезжать в третьи страны, чтобы подать документы, при этом положительный результат не гарантирован. Российская сторона настаивает на изменении этой практики.