Посол Дарчиев: Россия ведёт с США разговор об упрощении выдачи виз

Россия ведёт с США переговоры об упрощении визового режима и смягчении ограничений на передвижение дипломатов. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью ТАСС.
По словам дипломата, сейчас процедура получения американских виз для россиян крайне затруднена и может занимать более года. Гражданам РФ приходится выезжать в третьи страны, чтобы подать документы, при этом положительный результат не гарантирован. Российская сторона настаивает на изменении этой практики.
Также обсуждается вопрос о смягчении жестких правил передвижения дипломатов за пределами разрешенной зоны в 25 миль (41 км) вокруг их места работы. Дарчиев напомнил, что при администрации Джо Байдена число дипломатов, освобожденных от необходимости запрашивать разрешения на поездки, сократилось до четырех человек, что вынудило Россию ввести зеркальные меры.
«Теперь пришло время вернуться к нормальности и в этом аспекте», — заключил он.
Прежде заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Российская Федерация будет добиваться от Соединенных Штатов Америки внятной реакции на предложение России по возобновлению авиасообщения и возвращения дипсобственности.