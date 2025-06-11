Первый замглавы Красноярска назначен исполняющим обязанности мэра

Временно исполняющим обязанности мэра Красноярска назначен Алексей Шувалов, занимающий должность первого заместителя главы города. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте мэрии Красноярска.
«В соответствии с уставом города Красноярска, к исполнению обязанностей главы города приступает первый заместитель, имеющий наибольший стаж работы в этой должности», — говорится в сообщении.
Алексей Шувалов отметил, что губернатор региона Михаил Котюков поставил перед администрацией города конкретные задачи, которые будут выполнены в срок.
Напомним, что мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан 9 июня по подозрению в получении взятки в размере более 180 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Басманный районный суд города Москвы арестовал Логинова до 4 августа.