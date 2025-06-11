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Первый замглавы Красноярска назначен исполняющим обязанности мэра

Исполняющим обязанности мэра Красноярска назначен первый заместитель главы города Алексей Шувалов.

Источник: АиФ Воронеж

Временно исполняющим обязанности мэра Красноярска назначен Алексей Шувалов, занимающий должность первого заместителя главы города. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте мэрии Красноярска.

«В соответствии с уставом города Красноярска, к исполнению обязанностей главы города приступает первый заместитель, имеющий наибольший стаж работы в этой должности», — говорится в сообщении.

Алексей Шувалов отметил, что губернатор региона Михаил Котюков поставил перед администрацией города конкретные задачи, которые будут выполнены в срок.

Напомним, что мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан 9 июня по подозрению в получении взятки в размере более 180 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Басманный районный суд города Москвы арестовал Логинова до 4 августа.