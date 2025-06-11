Первый замглавы Красноярска назначен исполняющим обязанности мэра

Напомним, что мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан 9 июня по подозрению в получении взятки в размере более 180 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Басманный районный суд города Москвы арестовал Логинова до 4 августа.