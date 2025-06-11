На слухи вокруг экс-министра обороны ответили в Генпрокуратуре

Напомним, вчера в казахстанских СМИ и в социальных сетях распространилась информация о задержании экс-министра обороны Руслана Жаксылыкова. Позже он опроверг эту информацию. 19 января 2022 года назначен на должность министра обороны. На этом посту Жаксылыков сменил Мурата Бектанова, который весной 2023 года был осужден на 12 лет за превышение власти. 6 февраля 2024 года Руслан Жаксылыков был переназначен на должность министра обороны. 8 июня 2025 года Жаксылыков был освобожден от занимаемой должности.