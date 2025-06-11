Губернатор Калифорнии Ньюсом призвал американцев противостоять Трампу

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, выступая с публичным обращением на фоне протестов в Лос-Анджелесе, обвинил президента США Дональда Трампа в злоупотреблении властью и призвал американцев противостоять главе государства.
По словам Ньюсома, Трамп больше всего хочет, чтобы американцы «были верны и молчали, чтобы стать соучастниками в этот момент». Губернатор призвал не поддаваться президенту.
Он подчеркнул, что Калифорния может стать первой на пути Трампа, но на этом все не закончится. «Другие штаты — следующие. Демократия — следующая», — заявил Ньюсом, отметив, что «демократия подвергается нападкам».
Ранее губернатор Калифорнии сообщил о подаче судебного иска с целью немедленного прекращения «милитаризации Лос-Анджелеса», проводимой администрацией Трампа.
6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, на фоне чего начались протесты.
Трамп заявлял, что на месте глав правоохранительных органов в США отправил бы Ньюсома под стражу.