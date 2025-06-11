Южнокорейский истребитель загорелся в ходе учений на территории Аляски

Истребитель KF-16 ВВС Республики Корея загорелся в ходе участия в рамках учений Red Flag — Alaska, проходящих на территории Аляски.
Сообщается, что при попытке взлета примерно в 09:02 по сеульскому времени (03:02 мск) экипаж самолета был вынужден произвести аварийное катапультирование. Оба члена экипажа не получили травм, однако были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.
Как указывает информагентство, на двухместном истребителе возник пожар, однако точный масштаб повреждений не уточняется. Южнокорейское военное командование взаимодействует с американскими коллегами для выяснения обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что армия Республики Корея проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом, когда призывник оставил армейскую автоматическую винтовку в арендованном гражданском автомобиле. В апреле текущего года в ходе учебного полета южнокорейский штурмовик потерял подвесные пулеметные контейнеры и пустые топливные баки. Шестого марта во время учений два истребителя по ошибке сбросили восемь авиабомб на территорию южнокорейской деревни, расположенной за пределами военного полигона.
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