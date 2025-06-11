Южнокорейский истребитель загорелся в ходе учений на территории Аляски

Ранее сообщалось, что армия Республики Корея проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом, когда призывник оставил армейскую автоматическую винтовку в арендованном гражданском автомобиле. В апреле текущего года в ходе учебного полета южнокорейский штурмовик потерял подвесные пулеметные контейнеры и пустые топливные баки. Шестого марта во время учений два истребителя по ошибке сбросили восемь авиабомб на территорию южнокорейской деревни, расположенной за пределами военного полигона.