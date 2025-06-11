Российская армия взяла под огневой контроль границу ДНР в районе Редкодуба

Российские военнослужащие в ходе боев в районе населенного пункта Редкодуб взяли под огневой контроль 1,3 км административной границы Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе освободительных действий и продвижения наших войск севернее Редкодуба в ДНР под огневой контроль взят участок границы РФ протяженностью 1,3 км», — рассказал он агентству ТАСС.
Село Редкодуб имеет важное логистическое значение. Оно находится на самом севере ДНР, недалеко от стыка границ трех регионов — ДНР, ЛНР и Харьковской области.
Об освобождении самого села Редкодуб Минобороны РФ сообщало 4 июня.
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